Diretor do documentário Sharkwater é encontrado morto nos EUA após mergulho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor canadense Rob Stewart, 37, foi encontrado morto nesta sexta-feira (3) na região da Flórida Keys, no sul dos EUA. Amigos de Stewart informaram que o cineasta mergulhou e nadou cerca de nove quilômetros da costa de Islamorada, na Flórida quando sumiu. Ele estava desaparecido desde a última terça (31). A Guarda Costeira da Flórida, a Marinha e a polícia local fizeram buscas pelo cineasta, além de sua família que realizou uma campanha na internet para ajudar na operação de resgate. Stewart ficou conhecido pelo documentário “Sharkwater”, de 2006, que ganhou 40 prêmios internacionais ao fazer uma denuncia sobre a matança ilegal de tubarões. Segundo informações de seu site, Stewart estava mergulhando no local para filmar a sequência do longa “Sharkwater”. A família do cineasta se manifestou sobre sua morte, agradeceu a todos que ajudaram nas buscas e pediu gentilmente um pouco de privacidade nesse momento difícil.