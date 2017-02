EUA cancelam suspensão de 60 mil vistos feita após decreto de Trump

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos cancelaram neste sábado (4) a suspensão de cerca de 60 mil vistos feita após o presidente Donald Trump assinar um decreto para restringir a imigração ao país. A medida é consequência de uma liminar (decisão provisória) que bloqueou a aplicação do decreto de Trump, dada pelo Tribunal Federal de Seattle na sexta-feira (3). "Revertemos o cancelamento provisório dos vistos", disse um porta-voz do Departamento de Estado em um comunicado. O governo americano havia suspendido cerca de 60 mil vistos de entrada nos EUA após a aplicação de uma ordem executiva de Trump que restringiu o acesso ao país de cidadãos de sete países de maioria muçulmana (Iêmen, Irã, Iraque, Líbia, Síria, Somália e Sudão). "Os indivíduos que tem vistos que não foram fisicamente cancelados podem viajar agora se seu visto estiver válido", acrescentou o comunicado. "Os agentes do Departamento de Segurança Interna voltarão a inspecionar passageiros de acordo com a política padrão", disse o órgão, responsável pelo controle de fronteiras. A Casa Branca disse acreditar que o decreto é "legal e apropriado" e recorreu na Justiça contra a suspensão. "A decisão deste chamado juiz, que essencialmente tira do nosso país o cumprimento da lei, é ridícula e será derrubada", disse Trump em uma rede social. Após a decisão judicial, companhias aéreas voltaram a aceitar passageiros nascidos nos países incluídos no decreto de Trump em voos para solo americano.