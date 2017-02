Mesmo com proibição, bloco Garibaldis & Sacis vai para a rua. Veja vídeo

(foto: Divulgação)

Apesar de a a prefeitura de Curitiba ter proibido o Desfile do Bloco Garibaldis & Sacis – Vai à Praia, na Rua Saldanha Marinho, no Centro, na tarde deste sábado (4), os foliões estão desfilando, só que sem carro de som.

O pedido foi indeferido pela Comissão Permanente de Análise de Grandes Eventos (Cage). De acordo com a Prefeitura de Curitiba, o parecer da comissão aponta que não foi respeitado o prazo mínimo para protocolo da solicitação, que “não foi possível averiguar a documentação necessária”.

A prefeitura afirma que o local não é adequado para realização do evento, que causaria interferência com o público que frequenta bares da região. “Principalmente pela possível interferência entre o público que estaria presente e os frequentadores dos bares da região do Largo da Ordem, impossibilitando condições mínimas de segurança”, diz a nota publicada no site oficial da prefeitura.

Por enquanto, o desfile principal do Bloco Garibaldis & Sacis no pré-carnaval continua marcado para o dia 12 de fevereiro, na Rua Marechal Deodoro.

O Carnaval Eletrônico de Curitiba, que estava marcado para domingo (5), na Rua Marechal Deodoro, foi cancelado. O evento também não conseguiu o licenciamento por falta de documentos exigidos pela Comissão Permanente de Análise de Grandes Eventos (Cage), segundo a prefeitura. Na página do evento no Facebook, cerca de 27 mil pessoas já haviam confirmado presença até a manhã de sexta-feira (3).