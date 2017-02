'Todos os pichadores são bandidos', afirma Doria em entrevista a rádio

SÃO PAULO, SP - (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), voltou a atacar pichadores neste sábado (4) e afirmou que todos os que atuam na capital são "bandidos". "A prefeitura não vai ter tolerância com pichador. Não há diálogo com contraventor. Todo pichador é bandido", afirmou o tucano em entrevista à Rádio CBN. Doria foi questionado sobre o motivo da prefeitura ter apagado grafites de artistas renomados, principalmente na avenida 23 de Maio, região central. No primeiro mês de sua gestão, Doria empreendeu uma batalha contra pichadores na cidade, principalmente por meio de seu programa de zeladoria Cidade Linda. As ações da prefeitura, no entanto, acabaram apagando obras de grafite, o que gerou críticas e protestos de artistas. "Nós apagamos grafites que estavam deteriorados", disse. "Pichador não tem nada a ver com grafiteiro. A prefeitura vai gastar o que for necessário para proteger a cidade". Nesta semana, o tucano preparou um projeto de lei que cria uma multa de até R$ 50 mil para quem pichar monumentos públicos. Além disso, o pichador terá de arcar com os custos da restauração da obra de arte. Se não tiver condições de pagar, o responsável poderá prestar serviços comunitários, trabalhando por um certo período em serviços como a limpeza urbana ou a jardinagem da cidade. Muros sem relevância para o patrimônio artístico ou histórico terão valor menor, de R$ 5.000, como o prefeito já anunciou. No caso de reincidência, será o dobro.