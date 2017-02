Ed Sheeran se livra de processo por plágio de Marvin Gaye

(foto: Divulgação)

Dias depois de anunciar uma turnê pelo Brasil, outra boa notícia para Ed Sheeran, O cantor britânico se livro de um processo nos Estados Unidos que o acusava de plagiar trechos de "Let's Get It On", de Marvin Gaye, em seu maior sucesso, a balada "Thinking Out Loud". O juiz responsável pelo caso rejeitou a queixa dos advogados que cuidam do espólio de Gaye, morto em 1984.

Mas como nem tudo é perfeito, isso não significa que Sheeran não tenha mais que se preocupar com o caso. A decisão do juiz responsável não é definitiva e o caso pode ser reaberto a qualquer momento por ambas as partes.

Segundo a acusação, "Thinking Out Loud", escrita por Sheeran e a Amy Wadge, seria uma cópia da clássica "Let’s Get It On", lançada por Marvin Gaye em 1973. A ação que reivindica a autoria do hit foi aberta em agosto do ano passado. O texto afirma que os direitos autorais foram infringidos em partes da melodia, harmonia e ritmo.

Lançada em junho de 2014 no álbum "X", "Thinking Out Loud" é o maior sucesso de Ed Sheeran, chegando ao primeiro lugar nas paradas de vários países do mundo. Com 1,4 bilhão de acessos, o clipe da faixa é o um dos vídeos mais vistos da história do YouTube.