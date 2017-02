Reservas do Atlético empatam com o PSTC na Arena

Rosseto (à direita) disputa lance com jogador do PSTC: empate nos últimos minutos (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético Paranaense empatou em 2 a 2 como o PSTC, nesse sábado (dia 4) à tarde, na Arena da Baixada, pela 3ª rodada do Campeonato Paranaense. Com o resulto, o time da capital ficou em 5º lugar, com dois pontos. A equipe de Cornélio Procópio ficou em 6º lugar, também com dois pontos.

O Furacão não atuou pela segunda rodada. O jogo com o Toledo, que seria em 2 de fevereiro, será marcado para outra data. Na única partida que disputou antes do confronto com o PSTC, o time da capital empatou em 1 a 1 com o Rio Branco, em Paranaguá.

No final da primeira fase, os oito primeiros se classificam para as quartas de final.

Contra o PSTC, o Atlético usou um time repleto de reservas.

Clique aqui para ver a galeria de fotos do jogo.

INVENCIBILIDADE

O Atlético não perde em casa há 11 jogos (9 vitórias e 2 empates). A última derrota foi para o Grêmio, em 24 de agosto, pela Copa do Brasil. O Furacão não perde na Arena pelo Paranaense desde 20 de março de 2016 – 2 a 0 para o Coritiba. A última derrota em casa para uma equipe do Interior foi em 18 de abril de 2015 — 3 a 1 para o Rio Branco, pelo Torneio da Morte, na Arena. Ou seja, uma invencibilidade de 22 meses.

TÉCNICO

Autuori completou 60 jogos no comando do Atlético, agora com 27 vitórias, 13 empates e 20 derrotas.

ESCALAÇÃO

Autuori poupou os principais titulares no jogo com o PSCT, já que a prioridade do clube é o duelo com o Millonarios, pela Libertadores, na próxima quarta-feira (dia 8). Os únicos titulares em campo nesse sábado foram o goleiro Weverton e o meia-atacante Nikão. O esquema tático foi o 4-2-3-1 de sempre, com Nikão e Crysan como extremos e Matheus Anjos no centro).

RELIGIÃO

O PSTC não tinha o goleiro Vitor (ex-Londrina). Ele é adventista, religião que não permite trabalhar no sábado. Com isso, Juninho foi o titular.

PRIMEIRO TEMPO

O Atlético jogou mal na etapa inicial. Teve um meio-campo burocrático e um setor ofensivo inoperante. O PSTC mostrou alguma qualidade na marcação e ficou atrás, apenas segurando o adversário. Foram 45 minutos sem chances de gol. O único jogador que mostrou um pouco de eficiência nesse período foi o meia Nikão, tentando organizar a equipe, mas também errando em momentos cruciais.

SEGUNDO TEMPO

O segundo tempo começou com gol do Atlético. Aos 6 minutos, Matheus Anjos tabelou com Nikão na ponta direita e cruzou. Rossetto apareceu na área e finalizou. Aos 15, Autuori tirou o “meia-ponta” Crysan e colocou Bruno Rodrigues, jogador com a mesma característica. O Furacão seguiu com muitos erros no segundo tempo e com atuação apática da maioria dos jogadores.

O PSTC empatou aos 21. Carlos Henrique foi derrubado por Marcão na área. Pênalti. Carlos Henrique cobrou e fez 1 a 1. A virada veio aos 26. Depois de escanteio, Erick subiu mais que a marcação e cabeceou com força: 2 a 1 para o PSTC.

Aos 27, Autuori tirou Nikão, que jogava na ponta e colocou o velocista Yago nesse setor. Aos 36, saiu o atacante Murillo e entrou o lateral-esquerdo Renan Lodi. O Atlético partiu para a pressão total e conseguiu um pênalti aos 42. Renan Lodi tentou a jogada na área e a bola tocou na mão de Cleverson. Matheus Anjos cobrou e fez 2 a 2.

ATLÉTICO 2 x 2 PSTC

Atlético: Weverton; Léo, Zé Ivaldo, Marcão e Nicolas; Lucas Otávio, Rossetto, Nikão (Yago), Matheus Anjos e Crysan (Bruno Rodrigues); Murillo (Renan Lodi). Técnico: Paulo Autuori

PSTC: Juninho; Paulinho, Lucas Trindade (Cleverson), Marcão e Boré; Denilson, Somália, Erik, Denner (Léo Costa) e Néverton (Lucão); Carlos Henrique. Técnico: Reginaldo Vital

Gols: Rossetto (6-2º), Carlos Henrique (21-2º), Erick (26-2º) e Matheus Anjos (43-2º)

Cartões amarelos: Lucas Trindade, Paulinho (P).

Árbitro: Edivaldo Elias da Silva

Público: 10.077 total

Renda: R$ 193.710

Local: Arena da Baixada