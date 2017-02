Jô faz de pênalti e Corinthians vence São Bento em campo encharcado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Não foi um dia de grande futebol e era mesmo muito difícil que fosse. Em um gramado com condições ruins no Estádio Walter Ribeiro, o Corinthians conseguiu apenas o que precisava na estreia oficial em 2017. Com pênalti convertido por Jô em sua reestreia oficial, venceu o São Bento por 1 a 0, neste sábado (4), em Sorocaba. O novo Corinthians de Fábio Carille teve alguns bons momentos e criou oportunidades, mas sofreu também no campo ruim. O mais importante, porém, conseguiu: não somente a vitória, mas também sinais de um jogo bom coletivamente, segurança defensiva, organização e, claro, os três pontos na abertura do Campeonato Paulista. No Grupo A, por enquanto, fica na liderança à frente do Ituano, que empatou pela manhã. Botafogo-SP e São Bernardo ainda atuam nesta rodada. O MELHOR: JÔ Não fez uma partida brilhante, mas foi quem definiu a parada. Sofreu pênalti em lance individual e converteu com bastante categoria. O PIOR: RICARDO BUENO Com fama de goleador no interior paulista, não conseguiu jogar tão bem e foi substituído. ESTREIAS Todos já tinham atuado na pré-temporada, mas a partida em Sorocaba marcou a estreia de cinco jogadores novos de maneira oficial: Pablo, Moisés, Gabriel, Fellipe Bastos e Jô, todos titulares. Vale destaque ainda a Fábio Carille, que diferentemente dos outros jogos como interino, trocou o agasalho do clube por uma camisa social. ANTIGOS TITULARES Nas mexidas, Fábio Carille mostrou que pode dar oportunidades para quem defendeu o time na equipe principal até 2016. Marquinhos Gabriel, Camacho e Romero foram as alternativas no segundo tempo e, de certa forma, todos foram bem. O Corinthians controlou bem o São Bento e quase ampliou. CAMPO MOLHADO A fluidez do jogo foi prejudicada pelo estado do gramado em Sorocaba. Uma forte chuva caiu antes da partida e expôs a má condição de drenagem no Estádio Walter Ribeiro. Muitas poças se formaram e levaram problemas na troca de passes e para os goleiros. Cássio, em falta de longe, deu rebote perigoso no primeiro tempo, atrapalhado pelo campo. EX-CORINTIANOS Três jogadores com passagens pelo Corinthians estavam na partida, mas apenas dois atuaram. O meia Morais, campeão da Série B em 2008 e da Copa do Brasil em 2009, foi titular do São Bento ao lado de Giovanni, revelado na base corintiana. Ele foi campeão do mundo em 2012, como reserva. Já Moradei, que foi titular na campanha do rebaixamento em 2007, ficou na suplência em Sorocaba. MARLONE Os dois melhores lances corintianos na etapa inicial foram de bolas colocadas por Marlone. Ele acertou cruzamento na cabeça de Giovanni Augusto, que por estar de costas teve dificuldade em cabecear. Depois, colocou no chão para Jô, que chutou fraco. Na penalidade convertida após o intervalo, Marlone havia pegado a bola, mas atendeu a um pedido do colega para que cobrasse – e fizesse o gol. À ESPERA DE JADSON Ainda não foi neste sábado que a novela Jadson chegou oficialmente ao final. Com acordo definido com o Corinthians, o meia acertou os últimos detalhes do contrato na sexta-feira, conforme noticiou seu empresário Marcelo Robalinho. O anúncio deverá ser feito até segunda. Vale lembrar que a vaga no Paulistão está reservada para o jogador, pois Fábio Carille inscreveu 28 atletas. SÃO BENTO Rodrigo Viana; Régis de Souza (Renan Mota), Pitty, João Paulo e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia e Itaqui; Bebeto, Giovanni e Morais (Clébson Lima); Ricardo Bueno (Magrão). Treinador: Paulo Roberto Santos CORINTHIANS Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Moisés; Gabriel; Giovanni Augusto (Marquinhos Gabriel), Fellipe Bastos (Camacho), Rodriguinho e Marlone; Jô (Romero).Treinador: Fábio Carille Local: Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba Árbitro: Raphael Claus Cartões amarelos: Pitty (São Bento), Gabriel e Balbuena (Corinthians) Gols: Jô, aos 9min do segundo tempo