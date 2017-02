Jogadores do Flamengo pedem que torcida contenha a euforia após triunfos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo goleou o Nova Iguaçu por 4 a 0 e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca somando três vitórias. O desempenho já empolga os torcedores, mas o zagueiro e capitão Réver tratou de conter a euforia dos rubro-negros. "Sabemos que não será o campeonato todo que teremos esse placar com folga. Temos que ter isso em mente e temos que avisar isso ao torcedor, que quer sempre um placar elástico", disse à Rádio Globo. O Rubro-Negro goleou suas três partidas e já soma 11 gols na Taça Guanabara, mas mesmo assim o lateral direito Pará mantém os pés no chão. "Inicio de trabalho ainda e, graças a Deus, com o apoio da torcida, estamos fazendo tudo aquilo que treinamos, mas não conseguimos nada ainda. Ainda temos dois jogos nessa primeira fase e vamos buscar os 100% de aproveitamento", declarou. O lateral esquerdo Trauco novamente teve uma boa atuação e destacou que tem ganhado confiança no Flamengo. "Estou ganhando confiança pouco a pouco e a preparação é importante para a Copa Libertadores", declarou o peruano.