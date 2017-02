Santo André e Ituano ficam no empate no Bruno José Daniel

Em partida disputada às 10h deste sábado (4) no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, Santo André e Ituano empataram em 1 a 1, com gols somente na segunda etapa. O time visitante abriu o placar, com o oportunismo do atacante Ronaldo, que aproveitou uma bola viva na área. O Santo André, que vinha melhor no jogo até então, buscou o empate até o fim do jogo. A insistência deu resultado e Deivid, já no finalzinho, cabeceou firme para o fundo das redes. Na próxima rodada, o Ituano recebe o Palmeiras, enquanto o Santo André visita o Corinthians. Em jogo com show de erros, Novorizontino bate São Bernardo por 3 a 2 O Paulistão promete muitos gols. Depois de o Santos aplicar 6 a 2 no Linense nesta sexta (3), estreia do Paulistão, Novorizontino e São Bernardo fizeram partida movimentada neste sábado (4), em Novo Horizonte, com triunfo do dono da casa, por 3 a 2. Muitos gols saíram após erros da defesa adversária. Prova foi o primeiro gol. O meia Vinícius Kiss chegou atrasado na cobertura do cruzamento e Roberto, do Novorizontino, finalizou para o gol. Após saída errada, o experiente Edno empatou para o São Bernardo. No fim do primeiro tempo, Fernando Gabriel contou com mais uma ajuda, dessa vez do goleiro Daniel, para deixar o Tigre em vantagem. Na segunda etapa, os erros continuaram. Éder se atrapalhou e Walterson empatou para o time do ABC. Mas o atacante Nilson, que entrara na segunda etapa, garantiu a vitória do Novorizontino após cobrança de escanteio que a bola mais bateu nele do que de fato cabeceou.