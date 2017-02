Carille diz que é difícil encantar agora e repete Corinthians na Copa do BR

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória do Corinthians sobre o São Bento neste sábado (4) foi por 1 a 0, apertada, mas o treinador Fábio Carille celebrou. O time corintiano controlou bem o jogo e poderia ter vencido por mais, mas o estado do gramado no Estádio Walter Ribeiro dificultou. "Nesse início, vai ser difícil de encantar. É um grupo novo, com jogadores chegando, mas a importância de trabalhar em cima de vitórias é fundamental. Não pode se achar que porque ganhou está tudo bom, tem erros que vamos corrigir, mas com as vitórias é mais fácil", comentou. "Com a vontade e determinação destes jogadores, e aos poucos jogando melhor, a torcida vai vir com a gente e vamos ficar mais fortes", ampliou. Carille ainda falou sobre estreantes. "O gol tira o peso (do Jô), apesar de ele ser experiente, a gente viu ansioso contra a Ferroviária. É o nove, fazer gol no primeiro jogo oficial é importante para ele", disse. "O Corinthians estava de olho no Pablo desde a Ponte, não é novidade, firme, antecipação, rápido, a gente acompanha desde o Avaí. Está rendendo o que estamos esperando", lembrou. Por outro lado, o treinador mencionou jogadores que ainda podem crescer. "Tenho certeza que esse ano será melhor para todos que chegaram no ano passado, precisa de adaptação. Muitos chegaram para resolver logo pelos jogadores que saíram ano passado. Quando precisarmos deles, eles vão melhor que ano passado", previu. Já sobre o jogo que vem, pela Copa do Brasil, Carille previu o mesmo time que bateu o São Bento. "Vamos aguardar, alguns jogadores saíram desgastados, eles se reapresentam na segunda-feira, mas a tendência é manter o time na quarta-feira (contra a Caldense)".