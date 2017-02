Neymar reserva camarote em balada e convida até jogadores do Barça

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar está disposto a celebrar o aniversário em balada na noite de domingo em Barcelona - completa 25 anos de idade no dia 5 de fevereiro. Para isso, o brasileiro reservou um camarote em uma casa noturna da cidade e fez convite até aos jogadores do Barça para que estejam juntos A casa noturna Nuba foi a escolhida por Neymar. O local fica bem próximo à casa em que vive em Barcelona. A presença de Neymar ainda não foi assegurada, mas o local já está reservado a pedido do próprio jogador. Para a festa de aniversário na cidade, também convidou amigos que vivem no Brasil, além da namorada Bruna Marquezine. Neymar optou por passar a noite de sábado em casa com Bruna. O jogador tem treino regenerativo marcado no Barça na manhã deste domingo. O time venceu o Athletic de Bilbao por 3 a 0 , no Camp Nou, e Neymar atuou os 90 minutos. Após a partida, Neymar chamou os amigos jogadores do Barça para participar da celebração. No entanto, apenas o brasileiro está suspenso do importante duelo de terça-feira, contra o Atlético de Madrid, no Camp Nou, na partida de volta da semifinal da Copa do Rei - time venceu a ida por 2 a 1-. No aniversário passado, Neymar fechou a mesma casa noturna para a celebração. Só que uma confusão deixou marca negativa no evento. A imprensa compareceu à porta e uma confusão foi armada com Neymar da Silva Santos, o pai do jogador, e um repórter espanhol do jornal "AS". "Deixem meu filho em paz", disse antes de golpear a câmera e iniciar uma confusão. Experiente, Neymar quer comemorações mais discretas. Desta vez, a casa noturna não foi fechada para o evento, e sim, um espaço VIP o local. Os amigos estão cientes para evitar abusos com vídeos nas redes sociais. E a frase passada aos mais próximos é de que o momento é de celebrar com Bruna Marquezine.