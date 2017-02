Maratona hacker da ONU premia app que conecta médico a pacientes do SUS

RICARDO AMPUDIA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chegou ao fim na noite deste sábado (5) a maratona hacker promovida pela ONU na Campus Party Brasil, para criar projetos baseados na agenda de 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável do PNUD, que aconteceu durante toda a feira. O "hackaton" teve mais de 1.300 inscritos, 51 projetos foram apresentados no prazo. Destes, 20 apresentaram suas ideias para um corpo de jurados de onde saíram os três mais bem avaliados, que receberam o prêmio de menção honrosa no palco principal Para Edileusa Andrade, uma das vencedoras, o hackaton foi uma oportunidade de por à prova uma ideia que vinha trazendo na cabeça há tempos. Sua equipe, a Teto de Verde, apresentou um programa de hortas em topos de edifícios, que conecta uma cadeia produtiva que envolve desde recicladores até mulheres em situação de vulnerabilidade. Os também vencedores da equipe Health for You propuseram uma plataforma para conectar médicos interessados em trabalho voluntário a pessoas que não conseguem atendimento pelo sistema público de saúde. "A ideia surgiu, ganhou corpo e foi finalizada aqui, agora vamos buscar parcerias para tirar ele do papel e virar um produto de verdade", diz o empresário Carlos Vieira, um dos integrantes do time. Já o grupo Best Before foi premiado pela proposta de uma plataforma para conectar comerciantes aflitos com os produtos perto da data de vencimento na prateleira, a consumidores interessados em pagar menos por um produto para consumo imediato. "Independente da premiação, nós focamos o propósito de causar impacto social. No final, vemos que nosso projeto tem sim condições de ser realizado", diz o engenheiro Maurício Finotti. Para a assistente da Agenda 2030 do PNUD no Brasil, Amanda Lima, o resultado foi muito positivo."A ideia era aproximar estes objetivos dos jovens empreendedores, que serão as lideranças em 2030, quando esperamos cumprir essa agenda e eles realmente se apropriaram dela na maratona".