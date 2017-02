Redação Bem Paraná com agências

(foto: Divulgação)

Na última sexta-feira (3) à noite o Metallica tocou em Compenhage, na Dinamarca, e o vocalista James Hetfield não passou bem. Gripado, o músico teve que forçar a sua voz, deixou de cantar duas músicas Halo On Fire e Sad But True, e ainda sugeriu que o show parasse. A banda virá ao Brasil em março para tocar no Lollapalooza.

Ciente do fato, Hetfield esperou apenas seis músicas para se direcionar à plateia e literalmente perguntar se eles queriam que o grupo continuasse, mesmo com o problema:Não é justo com vocês, cara. Vocês pagaram muito dinheiro para vir aqui assistir à sua banda favorita, e não estamos soando bem. Vou deixar pra vocês. Vocês preferem que a gente toque melhor em outra ocasião?. Eu também amo vocês, muito obrigado. Eu quero parar, o que vocês dizem?

Com a resposta do público de que deveria seguir em frente, James completou: "Ok. Vocês que pediram, tá certo. Eu vou continuar fazendo o meu melhor. Muito obrigado a todos vocês pelo apoio.