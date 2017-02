Confira os números sorteados da Mega-Sena neste sábado

A Mega-Sena acumulou pela quarta vez no concurso 1.900. Os números sorteados na noite deste sábado (4) foram: 08 -- 11 -- 27 -- 28 -- 43 -- 46.

O sorteio foi realizado no Caminhão da Sorte em Maceió (AL), na av. Doutor Antônio Gouveia.

Neste ano, houve apenas um concurso em que acertaram as seis dezenas. Uma aposta de Itanhaém (SP) ganhou sozinha o prêmio de R$ 28.783.383,17 em 21 de janeiro.

A chance de acertar as seis dezenas da Mega-Sena é de uma em 50.063.860 possibilidades. As apostas para o concurso podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas. Um jogo simples, com apenas seis números, custa R$ 3,50.