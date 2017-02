Chapecoense cede empate com um a mais e perde 100% no Catarinense

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com um jogador a mais, a Chapecoense cedeu empate ao Almirante Barroso por 1 a 1 na noite deste sábado (4), na Arena Condá, e perdeu o aproveitamento de 100% no Campeonato Catarinense. Túlio de Melo abriu o placar de cabeça para a Chape no início do segundo tempo, mas Pedro Hulk empatou para os visitantes aos 36 minutos. A partida ficou marcada por uma expulsão polêmica de Robenval, do Almirante, que recebeu cartão vermelho direito ainda aos 29 minutos da etapa inicial. Com o resultado, a Chape vai a 7 pontos em três rodadas do Catarinense, segue na liderança provisória, mas pode ser ultrapassada pelo Avaí - que tem duas vitórias em duas partidas e joga fora de casa contra o vice lanterna Tubarão neste domingo (5).