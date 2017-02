Chuva coloca SP em estado de atenção e causa dois desabamentos

SANDRA CAPOMACCIO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo menos dois desabamentos foram registrados no começo da madrugada neste domingo (5) depois da forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo neste sábado (4). Segundo a Defesa Civil do município, uma laje desabou, por volta da 1h, na Rua Ibiajara, na altura do número 915, em Itaquera, na zona leste. De acordo com os moradores o telhado já estava apresentando "estalos" e o peso de duas caixas d'água pode ter sido decisivo para o desmoronamento. Não havia ninguém no imóvel no momento da queda. Ainda de acordo com a Defesa Civil, em outro ponto da cidade, um muro que cercava um terreno baldio na Rua Francisco Araújo Correa, 55, em Perus, zona norte, também não resistiu e caiu. Em nenhuma das ocorrências houve vítimas. A chuva que atingiu São Paulo no final da tarde se prolongou até a noite deste sábado (4). O CGE (centro de gerenciamento de emergências) colocou a cidade em estado de atenção para alagamentos, nas zonas norte, oeste, sudeste, sul, centro e as duas marginais por duas vezes. CHUVA Uma das regiões mais atingidas foi a zona leste da cidade. Segundo a Prefeitura Regional da Penha, houve o transbordamento dos córregos Franquinho e Tiquatira, colocando o bairro em estado de alerta por pelo menos uma hora. Em Itaquera ocorreu um solapamento na rua Victório Santim, abrindo um rombo no asfalto de cerca de um metro de diâmetro, interrompendo o tráfego de veículos no local. Em Guaianases uma árvore ocupa a calçada da Rua Antônio Tadeu na altura do número 408. O Bairro da Lapa, na zona oeste, também foi bastante prejudicado. Segundo o CGE, diversas ruas ficaram intransitáveis como a Rua Guaicurus com a viela Ema Angelo Murari, interrompendo o acesso ao viaduto Comendador Elias Nagib, próximo ao Mercado da Lapa. Muita gente ficou ilhada em lojas e comércios esperando a água baixar. Também houve registro de alagamentos na Freguesia do Ó, na Zona Norte.