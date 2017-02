Taxista acusa motoristas do Uber de agressão no Rebouças

Mais uma suposta confusão envolvendo taxistas e motoristas de Uber aconteceu na noite de sábado (4), desta vez no bairro Rebouças, em Curitiba. Após passar o dia na festa de aniversário de um colega, um taxista foi até o carro pegar dinheiro, quando foi surpreendido por três homens que se identificaram como motoristas de Uber. O taxista tentou reagir e levou uma facada no braço. Segundo ele, os três homens o acusaram de ter particiapado de uma agressão a um motorista do Uber, o que foi negado pelo taxista. Ele foi encaminhado ao hospital, levou pontos e foi liberado em seguida.

A Polícia Militar (PM) fez buscas pela região, mas não conseguiu localizar os suspeitos. A polícia vai investigar o caso.

