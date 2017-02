Mancuello ressurge no Flamengo e ganha apoio de Zé Ricardo

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO-RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Uma atuação de gala, com direito a dois gols, sendo um de placa. Nome do jogo diante do Nova Iguaçu, o argentino Mancuello mostrou que pode ser bem mais útil que uma espécie de "dublê de Conca". Com a contratação do meia ex-Fluminense este ano, o técnico Zé Ricardo passou a escalar Mancuello na função que imagina colocar Conca na equipe. O treinador, no entanto, rasgou elogios ao jogador. "O Mancuello é um jogador extremamente inteligente, a leitura de jogo dele facilita. Pela frente ele terá desafios grandes, mas estamos satisfeitos com o desempenho dele até agora", declarou Zé Ricardo. Mancuello, por sua vez, destacou que o golaço feito em Moça Bonita foi fruto de muito treinamento. O argentino também ressaltou o trabalho de preparação física que tem sido feito no Flamengo. "Fiquei feliz. Recebi na ponta da área. Na semana vinha trabalhando os chutes e optei por essa opção. Graças a Deus acertei. Temos um planejamento que já está definido desde o início da temporada. Dois amistosos, de treino, e agora que começou o Carioca estamos em preparação ainda. Nosso objetivo é consegui o ápice físico para toda a temporada", disse. Ainda se recuperando de uma séria lesão no joelho esquerdo, Conca só tem estreia prevista pelo Flamengo em abril. Ele está emprestado pelo Shanghai SIPG até o dia 31 de dezembro.