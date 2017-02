PM é morto em emboscada no interior do Paraná

O Soldado da Polícia Militar (PM) Damião foi executado durante uma emboscada no distrito de Carbonera, cerca de 40 quilômetros de Umuarama, no final da noite deste sábado (04).

De acordo com informações preliminares três criminosos executaram o policial no interior da viatura com disparos de arma de fogo que atingiram a região, Francisco Damião da Silva entrou em óbito no local.

Grande efetivo da Polícia Militar do 25° BPM foi mobilizado a fim de capturar os assassinos, dois deles acabaram mortos em confronto com a PM, o terceiro continua foragido.

O Soldado Damião estava lotado no 25° BPM e a cerca de um ano trabalhava sozinho no Destacamento de Serra dos Dourados.

