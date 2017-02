'Temos muitos assassinos. Acha que nosso país é inocente?', diz Trump

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos EUA, Donald Trump, comparou os Estados Unidos ao regime autoritário do presidente russo Vladimir Putin em entrevista à Fox News e disse que seu país "tem muitos assassinos". A conversa será exibida na TV neste domingo (5) à noite e teve um trecho antecipado pela emissora. O entrevistador Bill O'Reilly perguntou a Trump se ele respeita Putin. O líder americano disse que sim, mas que respeitar não significa que ambos terão uma relação amigável. "Eu diria que é melhor se dar bem com a Rússia do que não [se dar bem]. E se Rússia nos ajuda a lutar contra o Estado Islâmico, que é uma grande luta, e contra o terrorismo ao redor do mundo, é uma coisa boa", disse Trump. "Eu vou ter uma relação amigável com ele? Não tenho ideia." O apresentador pressionou Trump, lembrando que Putin é conhecido por ter tido vários de seus inimigos assassinados. "Há muitos assassinos. Nós temos muitos assassinos. O que você acha? Nosso país é tão inocente?", respondeu Trump. O presidente americano já demonstrou outras vezes ter uma visão positiva de Putin. "Ele conduz seu país e ao menos é um líder, o que não temos nesse país", disse, em entrevista no fim de 2015. No sábado passado (28), Trump e Putin falaram por telefone e prometeram aumentar a cooperação entre os dois países no combate ao terrorismo.