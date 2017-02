Criança é ferida após ser arrastada por carro para o rio no Fazendinha

(foto: Rede News 24 horas)

Uma criança de 10 anos ficou ferida na manhã deste domingo (5) no Fazendinha, em Curitiba, foi arrastada por um carro que se envolveu em um acidente na esquina das ruas Aristides Borsato e João Bettega.

O carro Voyage furou a preferencial e colidiu com Ford Fiesta, que caiu no Rio Formosa. O menino que estava soltando pipa perto do rio foi arrastado com o carro e caiu no rio. Por sorte, teve poucos ferimentos. O motorista do Fiesta não sofreu ferimentos e o o motorista que causou o acidente fugiu do local.