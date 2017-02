Idosa sem cinto de segurança morre em acidente na BR-376

(foto: Divulgação/PRF)

Um capotamento na rodovia BR-376, em Ponta Grossa, deixou um morto e dois feridos na manhã deste domingo (5). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a condutora do carro, com placas de Maringá, no norte, perdeu o controle da direção do veículo e após bater o veículo contra um canteiro.



A motorista e uma passageira sofreram ferimentos leves. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a idosa, que estava no banco de trás e não usava cinto na hora do acidente, foi ejetada do carro e morreu.