Gabriel Jesus faz dois gols e dá a vitória para o City

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gabriel Jesus manteve o Manchester City sonhando com o título inglês. O atacante brasileiro fez os gols da vitória de sua equipe sobre o Swansea por 2 a 1 neste domingo (5), em Manchester. Com a partida empatada em 1 a 1, ele completou para a rede aos 47 minutos do segundo tempo para definir o placar. "Gabriel Jesus é forte, rápido e tem movimentos muito bons. Ele chegou realmente, realmente muito bem ao clube. Estamos felizes por tê-lo", disse o técnico Pep Guardiola após a partida. Foi o terceiro gol do atacante pelo City. Ele já havia anotado um na goleada sobre o West Ham na última quarta (1), em Londres. A atuação do brasileiro aumentou ainda mais a atenção que recebe no Reino Unido desde que se apresentou ao clube, em janeiro deste ano. Neste domingo, por causa dele, o argentino Sergio Aguero ficou no banco de reservas e a especulação é que ele será negociado após a temporada. Jesus foi apenas o terceiro brasileiro a marcar gols nas suas duas primeiras partidas no Campeonato Inglês. Os outros foram Geovanni e Robinho, também pelo Manchester City. No primeiro tempo, Jesus usou a velocidade para se antecipar à zaga e vencer o goleiro polonês Lukasz Fabianski. Após o intervalo, o Swansea empatou com o islandês Gylfi Sigurdsson antes de o brasileiro definir o placar. O resultado fez o Manchester City chegar aos 49 pontos. Ocupa a terceira colocação e está a dez pontos do líder Chelsea.