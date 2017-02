Vasco encaminha acerto com volante que estava no Sporting

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Ciente de que é um setor carente da equipe, o Vasco não se contentou em contratar somente o volante Jean e também encaminhou o acerto com Bruno Paulista, de 21 anos, que estava no Sporting, de Portugal. O jogador já está a caminho do Rio de Janeiro onde é aguardado para realizar exames médicos e assinar contrato de empréstimo em São Januário. Bruno foi revelado pelo Bahia e comprado pelo clube português em 2015. O volante tem um vínculo com o Sporting até 2021 e possui uma multa contratual de 45 milhões de euros (cerca de R$ 151 milhões). COLOMBIANO A CAMINHO Outro que está a caminho de São Januário é o atacante colombiano Andrés Escobar, do Dínamo de Kiev, da Ucrânia. As negociações estão avançadas e a tendência é a de que ele chegue por empréstimo. Escobar, de 25 anos, se destacou atuando pelo Millonarios, da Colômbia.