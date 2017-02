Thiago Heleno desfalca o Atlético na Colômbia

Thiago Heleno: fora da segunda fase da Copa Libertadores (foto: Arquivo Bem Paraná)

O zagueiro Thiago Heleno não poderá jogar pelo Atlético nesta segunda fase da Copa Libertadores. A situação do registro do jogador ainda continua pendente e o clube não levou o atleta para a Colômbia. A delegação viajou nesse domingo (dia 5) com 20 jogadores. A principal novidade na lista é o meia Nikão, que não atuou na partida de ida com o Millonarios, na quarta-feira passada (dia 1º), porque estava suspenso.

No fim de 2016, Thiago Heleno entrou com uma ação judicial para se desvincular do clube dono dos direitos econômicos, o Maldonado, do Uruguai. O jogador conseguiu uma decisão favorável e foi inscrito pelo Atlético no Libertadores. No entanto, o clube aguarda ainda um aval definitivo da Fifa para escalar o atleta e evitar punições.

Sem Thiago Heleno, o técnico Paulo Autuori deve escalar Wanderson na zaga. A provável escalação para quarta-feira (dia 8) às 21h45, em Bogotá, é Weverton; Jonathan, Wanderson, Paulo André e Sidcley; Otávio, Lucho González, Nikão, Gedoz e Pablo; Grafite.

No sábado, Autuori falou sobre a Libertadores. “Eu sou contra essa ideia de outros clubes, torcidas e até da imprensa de que a Libertadores é tudo. Nós queremos que a equipe seja competitiva em todas as competições. Eu prezo pelo equilíbrio. Então sem euforia se você passar e tão pouco sofrer traumas se for eliminado”, disse o técnico.

OS 20 CONVOCADOS

Pelo Atlético, na Colômbia

Goleiros: Santos e Weverton

Laterais: Jonathan, Léo, Nicolas, Sidcley

Zagueiros: José Ivaldo, Marcão, Paulo André, Wanderson

Volantes: Rosetto, Otávio

Meias: Carlos Alberto, Gedoz, Lucho González, Nikão, Pablo

Atacantes: Crysan, Grafite, Luis Henrique