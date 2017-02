Garoto lesionado em estreia revela estalo e dor grande

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - "A dor é muito grande". Foi essa a avaliação do Gustavo Bochecha sobre sua estreia como titular do Botafogo neste sábado (4), no Nilton Santos, na emocionante e polêmica vitória por 2 a 1 sobre o Macaé. O garoto de apenas 20 anos sofreu uma forte torção no joelho direito aos 10 minutos do primeiro tempo, logo após o gol de Rodrigo Lindoso que abriu o placar.

"Quando eu fui marcar, já senti o meu joelho estalando. Tentei voltar porque acho que era a oportunidade da minha vida, o meu primeiro jogo como profissional. Mas agora é cuidar para voltar logo", disse o volante ao SporTV. Bochecha caiu sozinho em um pique defensivo, enquanto tentava marcar os atacantes adversários. Deixou o campo de maca e chegou a voltar ao jogo, mas não conseguiu resistir e, chorando, foi substituído pelo técnico Jair Ventura. Posteriormente, assistiu ao segundo tempo com muletas e sem tocar o chão com a perna direita.

"Eu esperava muito por essa oportunidade e, infelizmente, acabei me lesionando em um lance sozinho. Agora é torcer para não dar nada, e se Deus quiser, estar de volta logo", disse o jogador, lembrado pelo técnico Jair Ventura na entrevista coletiva após a partida. "Era a estreia do Gustavo, entrou hoje e teve uma lesão muito séria. A gente tem que poupar sim. É importante ter força máxima, mas a gente tem que priorizar algumas coisas na vida. Não tem como ficar feliz com a situação de um jogador, que é um menino com futuro enorme, sair lesionado na sua estreia como titular", disse o treinador.

O Botafogo volta a campo pela Taça Guanabara no outro domingo (12) contra o Flamengo, primeiro colocado do Grupo B. Antes disso, porém, o time viaja ao Chile para enfrentar o Colo-Colo pelo jogo de volta da segunda fase preliminar da Copa Libertadores. A partida de ida teve vitória alvinegra por 2 a 1.