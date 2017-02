Movimento da volta das praias já está o dobro do normal na BR-277

Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Reprodução Cameras da Ecovia)

O calor deste fim de semana fez com que muitos curitibanos resolvessem pegar a estrada para curtir as praias do Paraná. O movimento de retorno das praias já começou na BR-277, sentido Litoral.

Segundo os dados da Ecovia, concessionária que administra o trecho entre Curitiba e as praias do Estado, o número de carros que passavam em direção a Curitiba era de mais de 2 mil por hora por volta de 17h30.

A concessionária Ecovia prevê que 105 mil veículos transitassem nesta último fim de semana na rodovia. Apesar do grande movimento não há informações de pontos de retenção na rodovia.