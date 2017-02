Metrô de São Paulo terá wifi grátis em 40 estações

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A oferta de rede gratuita de wi-fi será ampliada para 40 estações do Metrô de São Paulo até 19 de fevereiro após parceria entre o governo do estado e a iniciativa privada. As seis estações que atualmente contam o serviço terão a cobertura de sinal ampliada. As informações são da Agência Brasil. Neste domingo (5) começa a primeira etapa do projeto, na qual 20 estações terão o sinal disponível nas áreas livres e nas áreas pagas, com exceção das plataformas. “Serão 40 estações de metro com wi-fi gratuito, inclusive nas áreas livres das estações, menos nas áreas de embarque por questão de segurança”, disse o governador Geraldo Alckmin, em nota. As demais 20 estações, que passarão a contar com o wi-fi a partir do dia 19, terão o sinal aberto em caráter de teste. A operação plena do novo serviço de wifi no Metrô ocorrerá no dia 1º de março nas 40 estações, divididas pelas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 5-Lilás. As estações terão capacidade para receber, em média, mais de 400 acessos simultâneos, com velocidade média de 1 megabit por segundo (Mbps) para o usuário. Nas estações de maior fluxo, essa capacidade deve superar 2 mil usuários, com uso de fibra óptica e equipamentos de propagação de wi-fi para alta densidade de usuários. O usuário deve se cadastrar com nome, e-mail e telefone, além de aceitar as condições de uso na tela que abrirá automaticamente após a seleção do wifi gratuito da estação. Também será possível usar os dados do Facebook ou Linkedin para o cadastro. Cada pessoa poderá usar a rede por 15 minutos. Após esse período, a reconexão pode ser feita novamente. Não há limite para o número de acessos. Estações com wi-fi ativado a partir de 5 de fevereiro: Linha 1-Azul: Armênia, São Joaquim, Vergueiro, Paraíso, Ana Rosa, Santa Cruz, Santana e Jabaquara. Linha 2-Verde: Brigadeiro, Trianon-Masp, Tamanduateí e Vila Prudente. Linha 3-Vermelha: Marechal Deodoro, Santa Cecília, Brás, Patriarca, Carrão, Vila Matilde, Guilhermina-Esperança e Sé. Estações com wi-fi ativado a partir de 19 de fevereiro: Linha 1-Azul: São Bento, Luz, Portuguesa-Tietê, Vila Mariana e Tucuruvi. Linha 2-Verde: Consolação, Clínicas, Vila Madalena e Sacomã. Linha 3-Vermelha: Tatuapé, Corinthians-Itaquera, Artur Alvim, Penha, República, Anhangabaú, Bresser, Belém e Palmeiras-Barra Funda. Linha 5-Lilás: Santo Amaro e Largo Treze.