T40, terceiro SUV chinês JAC no Brasil

Compacto T40 chega em junho (foto: Divulgação)

A JAC anuncia que trará mais um veículo ao mercado brasileiro: “Em junho, a JAC trará mais um veiculo SUV para o mercado brasileiro oT40, que ocupará o nicho entre os compactos aventureiros e a faixa de entrada dos SUV´s. O T40 será o terceiro utilitário esportivo da marca no País: ele se juntará ao T6, vendido por aqui desde abril de 2015, e ao T5, que chegou ao mercado em dezembro do mesmo ano. A JAC não divulgou detalhes do novo SUV da marca chinesa, mas a empresa adianta que ofertará o modelo com o mesmo câmbio manual que equipava o T5, quando foi lançado por aqui. Em novembro de 2016, a JAC lançou sua versão com câmbio automático CVT, versão que foi responsável pelo crescimento de 1,75% das vendas da marca em janeiro.

“O porcentual nem interessa muito, o que importa é a inversão da curva. Em um mercado que continua caindo, escapar dessa tendência é fundamental. Estamos satisfeitos por ter acertado no lançamento do T5 CVT, que é o grande responsável por essa mudança positiva”, ressalta o presidente da JAC Motors do Brasil, Sergio Habib.