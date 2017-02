Mostra do Prêmio Ibema em cartaz

Segue em cartaz, até 26 de fevereiro, no Museu da Gravura Cidade de Curitiba, localizado no Solar do Barão, a exposição com as obras classificadas na sexta edição do Prêmio Ibema Gravura, promovido pela terceira maior produtora de papelcartão do país e um dos maiores players da América Latina. São 20 trabalhos classificados nesta sexta edição de realização. O concurso é o maior do gênero promovido pela iniciativa privada no país e destina-se aos estudantes de cursos superiores e de escolas de artes gráficas do Brasil e do exterior.

A sexta edição contou com 164 obras inscritas, 122 trabalhos enviados e R$ 13 mil distribuídos entre os 10 primeiros lugares. As obras foram avaliadas por um júri composto por experts no assunto como a artista plástica e especialista em gravura Uiara Bartira, pelo designer e professor coordenador da ESPM Fabio Mestriner, a artista e professora Rossana Guimarães, e pela artista e coordenadora do Museu da Gravura de Curitiba Juliana Leonor Kudlinski.

O primeiro colocado foi o artista Toni Cesar Graton, da UNESPAR - EMBAP com a obra Fluxo Mental. Segundo o estudante, o trabalho produzido para participar do concurso retrata o resultado de um pensamento que veio de uma pesquisa sobre a relação entre matéria e o pensamento (mente) e como são transformados.

SERVIÇO:

O que: Mostra 6º Prêmio Ibema Gravura

Quando: até 26 de fevereiro de 2017

Onde: Museu da Gravura Cidade de Curitiba - Solar do Barão (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533)

Entrada gratuita