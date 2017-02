Em Delicadas Embalagens, os acontecimentos banais convidam o espectador a participar de um universo sensível (foto: Divulgação)

Delicadas Embalagens, montagem de 2008 da CiaSenhas de Teatro, apresenta-se na Sede da CiaSenhas de Teatro, em seis sessões gratuitas, de 6 a 15 de fevereiro de 2017. Além de Curitiba, a peça circulará por cinco cidades da região metropolitana de Curitiba, através do projeto de “Circulação Delicadas Embalagens”, aprovado pelo PROFICE com incentivo da COPEL. O grupo também promove oficinas de formação de plateia, afim de fomentar a aproximação do público em geral com a linguagem do teatro contemporâneo.

Com texto e direção de Sueli Araujo, Delicadas Embalagens é o invólucro de humanidades expostas às perdas e aos excessos da vida contemporânea em que o afeto corre o risco de ser substituído por coisas.

A condução do espetáculo é feita por quatro atores que narram e vivenciam a intimidade e as perdas de uma família formada por pessoas muito jovens. São adolescentes que, trôpegos, educam suas duas filhas e tentam administrar, ao seu modo, uma vida adulta repleta de solicitações. São seres imersos em conflitos familiares.

A dramaturgia acentua diferentes ângulos sobre os fatos e desdobra tempo e espaço para revelar múltiplas percepções sobre pequenos detalhes do cotidiano. Em Delicadas Embalagens, os acontecimentos banais (apresentados sob os diferentes pontos de vista de cada um dos personagens) convidam o espectador a participar de um universo sensível repleto de pequenas surpresas. O resultado é uma narrativa ágil e envolvente que desde o início estabelece uma relação de cumplicidade com a plateia.

O espetáculo que estreou em 2008 no Teatro Novelas Curitibanas integra o repertório da companhia e já participou de diversos festivais nacionais. No Fringe/2009, de Curitiba, teve uma excelente repercussão e foi escolhido como um dos cinco melhores espetáculos da Mostra pelas equipe de críticos e jornalistas. Em 2012, fez parte da Mostra de Repertório da CiaSenhas de Teatro. Em 2014, o espetáculo realizou apresentações nas 09 regionais de Curitiba para alunos do ensino médio com ótima acolhida do público jovem. Em 2016, circulou pelos estados de Roraima e Amazonas através do Prêmio FUNARTE — Myriam Muniz de Teatro.

Em 2017, além de Curitiba, Delicadas Embalagens passará por Araucária, São José dos Pinhais, Colombo, Pinhais e Campo Largo. Em todas as cidades, será oferecida uma Oficina de Formação de Plateia para alunos do Ensino Médio de Escolas Públicas e EJAS — Ensino de jovens e adultos. As apresentações e oficinas serão gratuitas.

O projeto Circulação Delicadas Embalagens foi aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná-PROFICE/2015 com incentivo da COPEL.

CiaSenhas de teatro

A CiaSenhas de Teatro (www.ciasenhas.art.br) é um núcleo artístico com 18 anos de atividades continuadas de pesquisa e criação teatral na cidade de Curitiba. Seus espetáculos procuram discutir poeticamente a realidade na qual estamos inseridos e o encontro com o público tem o objetivo de provocar sensivelmente uma discussão sobre alternativas estéticas e ideológicas para o teatro e para a sociedade.

SERVIÇO:

Quando: De 6 a 15 de fevereiro de 2017. De segunda a quarta às 19h30

Onde: Sede da CiaSenhas de Teatro (Rua São Francisco, 35)

Fone: 3222-0355

Classificação indicativa: 12 anos

Entrada Franca

(35 lugares por sessão)