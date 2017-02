Novo painel sai por R$ 634 mil

A Assembleia Legislativa vai gastar R$ 634 mil com a compra de um novo painel eletrônico de votação para o plenário da Casa. A empresa Performance venceu licitação realizada na última quinta-feira, que tinha preço máximo de R$ 673.462,54, concorrendo com outras duas empresas, Seal Telecom e Visual Sistema Eletrônicos. Entre outros itens, a licitação prevê a compra de monitores videowall – semelhantes aos telões utilizados em shows e grandes eventos - com software e gerenciador, além de estrutura de suporte para esses monitores.

A direção da Assembleia alega que o painel atual, adquirido por R$ 231 mil em 2008, está defasado e que o novo equipamento permitirá uma maior interação com o sistema de informática do Legislativo, com a publicação instantânea dos dados repassados ao Portal da Transparência. Em julho do ano passado, a Casa chegou a publicar um edital que previa o investimento de até R$ 2,3 milhões na compra de um novo painel e sistema de votação, com terminais individuais para os deputados, mas a licitação foi cancelada sob a alegação da necessidade de “ajustes técnicos”.