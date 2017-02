Defesa falha, Grêmio é 'amarrado' pelo Caxias e perde a primeira no ano

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio conheceu a primeira derrota de 2017. Neste domingo (5), o Tricolor foi 'amarrado' pelo Caxias e levou 2 a 1, no estádio Centenário, pela segunda rodada do Gauchão. O placar foi construído, também, por conta de duas falhas defensivas. No primeiro lance, já aos 12 do segundo tempo, Kannemann cometeu pênalti ao acertar o braço na bola. Gilmar fez. Em seguida, o mesmo atacante - destaque do jogo - recebeu cruzamento em escanteio e cabeceou para as redes. Estava mal marcado por Marcelo Oliveira, que demorou para chegar até ele. E enquanto a defesa não conseguiu se impor ao ataque do rival, o setor ofensivo pouco criou. Com os locais recuados e congestionando o meio-campo, Douglas acabou sem espaço para criar, Luan não abriu caminho pelo centro e as melhores chances vieram com Ramiro, mas foram desperdiçadas por Pedro Rocha. Bolaños foi quem descontou, já no último minuto de jogo. Mesmo com mais posse de bola e frequentando o campo rival, o Grêmio foi contido pela boa postura do Caxias, que chega a três pontos no Estadual e pula para a terceira posição. Já o Tricolor, também com três, aparece em quarto. Na próxima rodada os portoalegrenses encaram o Passo Fundo, no domingo. No sábado, o Grená encara o Internacional, em Porto Alegre. GIGANTE Com 1,92 de altura, Gilmar foi o terror da defesa do Grêmio. Autor de dois gols, um de pênalti e outro de cabeça, o comandante de ataque fez pivô, ganhou jogadas, abriu espaço, e foi fundamental na construção do resultado. FOI MAL Kannemann foi vilão na partida entre Grêmio e Caxias. Aos 12 minutos, pulou para evitar um cruzamento, com braços abertos viu a bola bater em sua coxa, subir e acertar o braço. Pênalti marcado e o primeiro gol do jogo. FALTOU PREPARO FÍSICO O Grêmio optou por manter os titulares em campo. Depois da estreia na última quinta-feira, o time que encarou o Caxias foi o mesmo. Conhecedores da movimentação da equipe, pois é a mesma do ano passado, os atletas não encontraram dificuldades de ação. O problema foi o preparo físico, evidentemente longe do ideal pelo início da temporada. CONGESTIONAMENTO O Caxias recheou o meio-campo de jogadores. Adotando o 4-4-1-1 como formação, a equipe da serra gaúcha tratou de controlar as atividades de Douglas. Deu espaço aos pontas e Ramiro foi quem melhor abasteceu o setor ofensivo. Mas o domínio foi alternado. A MELHOR CHANCE A melhor chance do primeiro tempo acabou nas mãos do goleiro Marcelo Pitol. Em cruzamento de Ramiro, Pedro Rocha subiu sozinho para cabecear. Fez o movimento correto, colocou a bola em direção ao chão, mas o goleiro do Caxias defendeu bem. O restante das oportunidades partiram de chutes de longe ou lances fortuitos em que a bola acabou sendo colocada para fora. POLÊMICA O Caxias teve um pênalti a seu favor aos 12 minutos do segundo tempo. E o lance foi polêmico. Um cruzamento da esquerda seria recolocado na área por Wágner. A bola bateu na coxa de Kannemann, subiu e acertou seu braço. O árbitro Jean Pierre Lima assinalou penalidade. Gilmar cobrou e fez 1 a 0. GRÊMIO SE ATIRA Tão logo levou o gol, Renato Gaúcho colocou o Grêmio para o ataque. Jael entrou na vaga de Pedro Rocha e abriu Luan pela esquerda. Mas nem deu tempo de criar algo com isso. Um escanteio concluído de cabeça por Gilmar acabou nas redes. Mais um gol do Caxias. CAXIAS Marcelo Pitol; Thiago Machado, Jean, Edson Borges e Márcio Goiano; Marabá, Elyeser, Júlio César (Marlon), Wagner (Diego Miranda) e Reis; Gilmar (Jajá). Técnico: Luiz Carlos Winck GRÊMIO Marcelo Grohe; Leonardo (Everton), Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Maicon, Jaílson (Bolaños), Pedro Rocha (Jael), Douglas e Ramiro; Luan. Técnico: Renato Portaluppi Estádio: Centenário, em Caxias do Sul (RS) Árbitro: Jean Pierre Lima Cartões amarelos: Douglas, Pedro Geromel e Maicon (Grêmio); Márcio Goiano, Wagner e Gilmar (Caxias); Gols: Gilmar, aos 12 e aos 16 minutos do segundo tempo; Bolaños, aos 49 minutos do segundo tempo;