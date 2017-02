Dez dicas para colocar as finanças em dia

Com 12,3 milhões de brasileiros desempregados, número equivalente a 12% da população, é imprescindível falar sobre como agir frente a situação de estar desempregado. Os números referem-se ao quarto trimestre de 2016 e são os últimos divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Se para quem está empregado existe o medo, para quem perde o emprego a situação é praticamente de desespero”, afirma Reinaldo Domingos é doutor em educação financeira, presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin) e da DSOP Educação Financeira e autor do best-seller Terapia Financeira, do lançamento Diário dos Sonhos e da primeira Coleção Didática de Educação Financeira do Brasil.

Por conta deste cenário, Domingos faz um alerta. “Nesta hora é preciso estar centrado, por mais que possa parecer impossível”, diz. O consultor ressalta que é com os tombos que aprendemos a andar. “Assim, essa é a hora de buscar uma restruturação financeira, para atravessar esse período e, posteriormente, estar prevenido para imprevistos”, conta.

O começo para essa nova postura, é aprender a controlar as finanças. Estudo feito pela empresa MultiCrédito, no último semestre de 2016, com consumidores inadimplentes, 63,8% deles apontaram o descontrole financeiro como o principal motivo para a inadimplência dos pagamentos em cheque, por exemplo. A falta de educação financeira atinge principalmente os trabalhadores de empresas privadas (38,7%), seguidos pelos autônomos, que compõem 27,5% dos entrevistados.

Por isso, Domingos aponta a necessidade de que o trabalhador planeje os seus gastos e, na medida do possível, faça uma poupança para emergências e eventualidades. Uma outra forma de evitar a inadimplência e fugir de financiamentos longos. O melhor é guardar os valores que seriam referentes as parcelas para tentar comprar à vista qualquer produtos ou serviço.