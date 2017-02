O Magazine Luiza abriu inscrições para seu processo de seleção de estagiários de 2017. A empresa vai oferecer vagas nas áreas de marketing, comercial, e-commerce, planejamento comercial, planejamento de operações, logística, para o laboratório de tecnologia Luizalabs, planejamento e controle, finanças, administração e riscos e auditoria. Para se inscrever, o candidato deve ter formação prevista para 2017 ou 2018 em qualquer curso de bacharelado ou licenciatura das área de exatas e humanas. Além da bolsa, o estagiário do Magazine Luiza terá direito a vale transporte, vale refeição, estacionamento, assistência médica e acesso à academia da empresa, com uma carga horária de seis horas. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de fevereiro. Fundado em 1957 na cidade paulista de Franca, o Magazine Luiza é uma das maiores redes varejistas de móveis e eletroeletrônicos do Brasil. Opera 786 lojas e emprega 20 mil pessoas em todo o país.

Todo o processo deve se desenrolar ainda dentro do mês. A inscrição pode ser feita pelo link: http://99jobs.com/magazine-luiza/jobs/9971-programa-estagio-2017?preview=true