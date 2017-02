Mercado abre semana da saúde

É fácil ou difícil plantar uma charmosa horta repleta de ervas e hortaliças dentro de casa? Como incrementar as refeições com alimentos nutritivos e ajudar a manter o corpo hidratado nos dias quentes de verão? Estas e outras dúvidas podem ser tiradas na 1ª Semana da Saúde do Mercado Municipal, que começa amanhã e vai até quinta-feira, das 10 às 14 horas. A programação é gratuita e a cada dia um tema será apresentado no espaço Arena. Os visitantes terão orientações de como cultivar hortaliças e ervas em vasos, latas, potes e até estruturas verticais.