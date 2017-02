Com crise, aumenta registro de currículos

SAIBA MAIS Páscoa 2017 abre mais de 20 mil vagas de emprego

A Luandre, consultoria de RH que oferece seus serviços a 200 das 500 maiores empresas do Brasil, surpreendeu-se com a quantidade de currículos cadastrados neste início de ano, 32% a mais do que o mês mais disputado de 2016. É o maior número de cadastros de currículos desde 2013.

Segundo a consultoria, provavelmente é um reflexo da crise. O IBGE acaba de divulgar que o desemprego foi de 12% no quarto trimestre de 2016, maior índice da série histórica do indicador, iniciada em 2012.

A boa notícia é que as empresas não estão segurando as contratações como aconteceu no ano passado, especialmente quando se trata de vagas temporárias como, por exemplo, para Páscoa. Em fevereiro, a empresa oferece 2.252 vagas para diversas localidades, segmentos e posições, com salários que variam entre R$ 1.100 e R$ 15.000.