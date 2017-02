Tribunal veta decreto de Trump sobre imigrantes

Estados Unidos — Um tribunal federal de apelação dos Estados Unidos negou o recurso do Departamento de Justiça do país que pedia restauração imediata da proibição do presidente Donald Trump de aceitar viajantes de sete países e todos os refugiados. O 9º Circuito de Cortes de Apelação dos EUA em San Francisco pediu que os contestadores da proibição respondam ao recurso interpelado pelo governo Trump na noite de sábado e que o Departamento de Justiça apresente uma contra-resposta na tarde de hoje. O governo Trump declarou que o juiz federal em Seattle James Robart ultrapassou sua autoridade bloqueando temporariamente a proibição de imigração em todo o país. Agora, a decisão do tribunal superior significa que as batalhas legais vão continuar por pelo menos mais alguns dias. O procurador-geral interino Noel Francisco argumentou que só o presidente tem o poder de decidir quem pode entrar ou permanecer nos Estados Unidos. "O poder de expulsar ou excluir estrangeiros é um atributo soberano fundamental, delegado pelo Congresso ao poder Executivo do governo e em grande parte imune ao controle judicial", diz o documento.

Ataques

Filipinas — O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, alertou que o exército de seu país está pronto para responder com ataques aéreos e novas ofensivas, caso rebeldes comunistas lancem ataques, após ambos os lados terem suspendido um cessar-fogo e o governo ter anunciado um projeto de negociações de paz com as guerrilhas. Duterte chamou os rebeldes de "terroristas", depois que guerrilheiros do Novo Exército do Povo terem matado seis soldados e sequestrado outros dois. O presidente pediu para que milhares de guerrilheiros abandonassem a rebelião.

Protesto

Estados Unidos — Centenas de manifestantes tomaram as ruas do centro de Los Angeles, em um protesto contra o decreto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que acelera a construção dos oleodutos Dakota Access e Keystone XL. Os manifestantes se reuniram ontem na praça Pershing Square e iniciaram a marcha rumo ao prédio Edward Roybal, do governo. Os que se opõem ao projeto Dakota Access, de US$ 3,8 bilhões, dizem que o oleoduto ameaça o fornecimento de água e afeta locais sagrados para tribos indígenas da região.

Urânio

Irã — O chefe de assuntos nucleares do Irã disse que o país terá um acréscimo de 60% nos estoques de Urânio, na comparação com os volumes registrados antes do acordo nuclear de 5015, após um carregamento esperado para o fim desta semana. Ali Akbar Salehi teria dito neste domingo que o Irã vai receber um último lote de 149 toneladas de urânio natural até quinta-feira, além das 210 toneladas que já foram entregues ao longo de 2016. As importações de Urânio pelo Irã são supervisionadas pela Agência Internacional de Energia Atômica.

Crítica

China — Os EUA estão colocando em risco a estabilidade regional no leste da Ásia, disse um porta-voz do governo chinês, após as declarações do secretário de Defesa do presidente Donald Trump, James Mattis, de que o compromisso dos EUA de defender o território japonês se aplica a um grupo de ilhas do Mar da China Oriental que a China reivindica. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China Lu Kang pediu aos EUA que evitem discutir a questão e reafirmou a alegação da China de soberania sobre as ilhas desabitadas, Senkaku e na China como Diaoyu.