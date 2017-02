Dilma será ouvida por Moro no dia 24 de março

Ex-presidente Dilma Rousseff: arrolada como defesa (foto: José Cruz/ Agência Brasil)

A ex-presidente Dilma Rousseff deve prestar depoimento no dia 24 de março na ação penal que investiga o ex-ministro Antônio Palocci, o empreiteiro Marcelo Odebrecht e mais 13 pessoas. A petista foi arrolada como testemunha de defesa de Marcelo Odebrecht. O depoimento será às 14 horas por videoconferência com Porto Alegre. A data foi marcada pelo juiz federal Sérgio Moro na retomada dos trabalhos da Operação Lava Jato, na última quarta-feira (1º).

Dilma já havia sido indicada por Marcelo como testemunha em outro processo da Lava Jato, que investigava o setor de Operações Estruturadas da empreiteira. Mas, à época, Dilma estava afastada do cargo por causa do processo de impeachment e afirmou que prestaria depoimento por escrito, já que a lei permite essa possibilidade para autoridades.

Entretanto, a defesa de Marcelo desistiu do depoimento de Dilma, e Sérgio Moro aceitou o cancelamento. Também foram indicados por Marcelo Odebrecht como testemunha de defesa o empreiteiro Emílio Odebrecht, os ex-ministros Guido Mantega e Jaques Wagner e a ex-presidente da Petrobras Maria das Graças Foster.

Deputados e senadores aparecem na lista de testemunhas de defesa de réus como Marcelo Odebrecht, Palocci e o assessor dele, Branislav Kontic. Foram indicados os deputados federais Arlindo Chinaglia (PT), Paulo Pimenta (PT), Paulo Teixeira (PT) e Miro Teixeira (Rede).

No Senado, foram arrolados como testemunhas os parlamentares Armando Monteiro (PTB), Lindbergh Farias (PT), Jorge Viana (PT) e Fernando Bezerra Coelho (PSB). Moro mandou comunicar os parlamentares e ofereceu três datas para as oitivas: 21, 22 ou 29 de março. Os depoimentos serão por videoconferência com Brasília.

Ainda em fevereiro devem ser ouvidos por Moro, o ex-ministro José Eduardo Cardoso, testemunha de Antônio Palocci, no dia 17 de fevereiro. Na mesma data, o vereador Eduardo Suplicy, irá testemunhar por de Antônio Palocci

A ex-presidente da Petrobras Maria das Graças Foster, também como testemunha de Marcelo Odebrecht, será ouvida no dia 6 de março