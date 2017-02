CGU reúne prefeitos de todo o Estado na Capital

Prefeitos de todas as regiões do Paraná e suas equipes participam, hoje, em Curitiba, do Encontro Município Transparente, promovido pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU). O objetivo do evento, que será realizado pela CGU no auditório da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF), é orientar os prefeitos eleitos e reeleitos sobre a aplicação dos recursos federais.

A atividade acontece simultaneamente em todos os 26 estados brasileiros. Os administradores municipais serão capacitados sobre medidas de aperfeiçoamento da gestão; de prevenção e combate à corrupção; e de incentivo à transparência.

A programação inclui palestras sobre gerência municipal; orçamento; controle da administração pública; licitações; responsabilização de servidores e entes privados; nomeação para cargos públicos; prestação de contas ao Tribunal de Contas da União (TCU); Portal da Transparência; Lei Anticorrupção; ouvidoria pública; entre outros temas.

Durante o encontro, será lançado ainda o Painel Municípios, um site que consolida dados produzidos e coletados pelo Ministério da Transparência ao longo dos últimos cinco anos a respeito dos 5.561 municípios brasileiros. O objetivo da página é apoiar a gestão dos prefeitos, além de estimular nos cidadãos o exercício do controle social.

A ferramenta permitirá a consulta sobre relatórios de auditoria e fiscalização; valor de transferências de recursos federais; convênios já celebrados com a União; denúncias e reclamações; operações especiais; e relação de empresas declaradas inidôneas.

O encontro acontece no auditório da PRF, na BR-476 (Linha Verde), 10.150, esquina com Avenida das Torres, no Prado Velho, das 14 às 18 horas.