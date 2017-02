Prefeitura de Araucária começa a implantar binário

A Prefeitura de Araucária está preparando uma sequência de ações para melhorar a mobilidade na região central da cidade. A fase de adaptação para implantação de binários (bem como adequações em vias próximas a eles) começa nesta semana. Os detalhes das ações pretendidas já foram apresentados a vereadores e comerciantes da cidade. Hoje, começa a fase de preparação, com a sinalização das mudanças.

As alterações previstas levam em conta dados de estudos já realizados para o Plano de Mobilidade e de órgãos como Departamento de Trânsito, Bombeiros e Polícia Militar. Com as alterações, os condutores passarão a ter mais opções de giro na região central; hoje, em muitos casos é preciso passar várias quadras para poder fazer o retorno e o retorno à esquerda está proibido em grande parte das vias.

Entre as mudanças previstas, o binário com a Avenida Archelau de Almeida Torres — que terá sentido único ao centro da Victor do Amaral até a Minas Gerais — com a Rua Miguel Bertolino Pizzato — que fica com sentido único da Capivari até a Victor do Amaral. Em outras fases, novos binários serão criados.