Com ônibus mais caro, vale a pena mudar para o carro?

Com o aumento da passagem de ônibus em Curitiba e região, a partir de hoje, muitos devem estar se perguntando se não vale a pena usar o carro no dia a dia ao contrário de depender do transporte público. Com esse aumento, o trajeto de ida e volta, sai por R$ 8,50.

Sonho de consumo de muitas pessoas, especialmente dos jovens, o carro é comumente associado à liberdade e a autonomia. Muita gente fala que é como ter um filho, algo que não se pode comparar em relação ao carinho, mas sim em relação às despesas. Portanto, antes de comprar, é muito importante considerar o custo de manter um veículo.

Muitos dos que ainda não têm, pensam apenas na prestação a ser paga, enquanto muitos dos que já têm, pensam que o gasto se resume ao combustível. Aí estão armadilhas, é preciso ter consciência sobre as diversas despesas envolvidas. As básicas são — prestações, seguro, combustível, manutenção, IPVA, licenciamento, lavagens e, até mesmo, possíveis multas.

“Vejo que muitos mantêm o carro apenas por status e o resultado é o endividamento ou a necessidade de devolver esse bem. Há famílias que possuem mais de um carro e deixam um deles parado na garagem, sem perceber que estão perdendo dinheiro. Outras o trocam pelo transporte público ou por Táxi ou Uber e obtém grande economia, sem piorar sua qualidade de vida”, diz o doutor em educação financeira Reinaldo Domingos.

“Enfim, ter ou não ter um carro é escolha de cada um, mas é preciso levar em conta a real necessidade e a capacidade de arcar com os custos mensalmente, algo que, na maioria das vezes, não é considerado pelos compradores”, diz o educador, que também é presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin) e da Dsop Educação Financeira.

Seu patamar — Para saber se esse é realmente o momento certo de comprometer a sua renda com essa compra, saiba, primeiro, em qual situação financeira você se encontra — endividado, equilibrado financeiramente ou poupador.

Os que se encaixam na primeira situação devem evitar ao máximo comprar um veículo, pois o importante, nesse momento, é quitar as dívidas e não entrar em mais uma. Se possuir um carro for uma vontade grande, ele deve entrar na lista dos sonhos, a ser adquirido no médio ou longo prazo.

As pessoas equilibradas financeiramente, por sua vez, apesar de estarem em uma posição mais confortável, ainda precisam estar atentas. Basta um descuido e elas passam para a lista dos endividados.

Quanto custa manter um carro?

Quem já possui um carro quitado, só deve tirar dessa lista as prestações.

Mesmo assim, verá que a despesa total chegará, em média, a 2% do valor do carro.

Dessa forma a manutenção de um veículo de R$ 20 mil, por exemplo,

tem um custo de aproximadamente R$ 400 mensais

Para onde vai esse dinheiro

Prestações (se houver)

Seguro

Combustível

Manutenção (oficina, revisão, troca de óleo)

IPVA

Dpvat

Licenciamento

Lavagens

Possíveis multas

Estacionamento (à parte)