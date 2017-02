Brasílio Itiberê inspira trilha do game “paranismo”

Na próxima quarta-feira, às 20 horas, o FTD Digital Arena recebe o lançamento do jogo digital “Paranismo”. O game, inspirado no Movimento que teve como objetivo a construção da identidade regional do estado do Paraná, é uma plataforma 2D, que será distribuído gratuitamente e que pretende apresentar aos jogadores a arte Paranista presente em Curitiba.

Na ocasião, trechos do jogo serão apresentados ao público, juntamente com uma interpretação ao vivo da trilha sonora do jogo, “A Sertaneja” - de Brasílio Itibere, desenvolvido pelo professor da PUCPR, Péricles Varella e por Allan Marchand de Barros, pianista formado na Universidade e interprete das composições. Após a execução da peça, haverá um debate entre os responsáveis pela trilha e o designer do jogo, Fernando Scaff Moura da Freddy Bear Games, do Grupo Positivo.

Na história, a personagem, uma jovem artista, pretende encontrar sua própria identidade e acaba se deparando com o Paranismo e seus dilemas. O game, que utiliza padrões geométricos e símbolos como plataformas, obstáculos e desafios a serem superados, tem a sua trilha sonora baseada na obra do compositor e pianista paranaense Brasílio Itibere da Cunha.