Araucária prepara festa no próximo sábado

No dia 11 de fevereiro Araucária comemora 127 anos e os moradores poderão participar de algumas atrações que estão sendo programadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) e conta com apoio da Sanepar. O evento começa com uma caminhada, que sairá da frente da Prefeitura rumo ao Parque Cachoeira às 8h30, com concentração a partir das 8 horas. O deslocamento deverá contar com a participação de skatistas da cidade.

O ponto alto do evento deverá ser o comparecimento do ex-atleta de vôlei, campeão Mundial e Olímpico, Giba. O ex-jogador confirmou presença e deverá participar de partidas de vôlei que acontecerão no Parque Cachoeira. No local, os cidadãos poderão ainda conhecer um pouco mais sobre os equipamentos da Guarda Municipal, conferir uma exposição com carros antigos e uma apresentação de capoeira.

Colombo — Ontem, foi Colombo que comemorou aniversário. O município completou 127 anos. Para comemorar, desde janeiro a Casa da Cultura de Colombo faz uma homenagem com uma mostra dos primeiros registros do cotidiano dos imigrantes italianos. Os visitantes têm até o dia 28 deste mês para conferir de perto, um pouco desta história. Também estão em exposição alguns objetos e utensílios antigos que pertencem ao Museu Municipal Cristóforo Colombo.