Zé Roberto inicia 24ª temporada da carreira e prevê ascensão do Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com 42 anos, Zé Roberto resolveu estender a carreira por mais uma temporada e foi titular do Palmeiras neste domingo, contra o Botafogo-SP, na vitória por 1 a 0 conquistada no Allianz Parque. O veterano falou sobre a escolha de atuar pela 24ª temporada de sua vitória trajetória e previu ascensão. "A carreira vai até esse ano, resolvi dar continuidade na carreira. O ano passado foi muito positivo e me motivou a continuar por mais um. Minha cabeça está voltada para uma grande temporada", afirmou Zé Roberto. "O início é muito difícil, a gente acaba de sair de uma pré-temporada de muita intensidade e trabalho, então o primeiro jogo puxa ritmo, puxa intensidade. Hoje a temperatura estava muito quente e pegamos uma equipe muito bem montada defensivamente, iniciando uma competição, com nova filosofia, novos jogadores chegando e nós temos tudo para crescer na competição", emendou Zé Roberto. "Foi um jogo muito equilibrado, com boa posse de bola em que criamos situações e conseguimos o resultado que era o mais importante para o início. A importância agora vai ser trabalhar forte essa semana, porque nossa equipe está em evolução ainda, estamos trabalhando com uma comissão nova, uma nova postura de jogo", disse.