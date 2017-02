Parques de Curitiba: curitibano aproveita o sol (foto: Franklin de Freitas)

A semana começa sob a influência do sistema de sistema de baixa pressão, formado a partir do Uruguai até o Paraná. Com isso, temos tempo típico de verão: calor, abafamento e pancadas de chuva. O dia amanhece fesquinho, com 17 graus de mínima em Curitiba, mas chega à tarde aos 28, 30 graus.

À tarde os termômentros devem passar os 30 graus em várias cidades da região oeste, noroeste, norte e nordeste do Estado. As máximas do dia chegam aos 33 graus nas cidades de Paranavaí, Umuarama, Guaíra e Jacarezinho.

Os termômetros ficam abaixo dos 30 graus apenas nas cidades das região sul e sudeste e sudoeste do Paraná. Em Francisco Beltrão, Pato Branco, União da Vitória, Rio Negro e Guarapuava as máximas ficam em 28 graus. As instabilidades novamente trazem chuvas isoladas, mas fortes e com muitas descargas elétricas.

O calor deste útlimo fim de semana fez com que muitos curitibanos resolvessem pegar a estrada para curtir as praias do Paraná. Quem ficou na capital pode aproveitar o domingo de sol. Os parques da capital ficaram lotados aos longo da tarde de ontem.

Segundo os dados da Ecovia, concessionária que administra o trecho entre Curitiba e as praias do Estado, o número de carros que passavam em direção a Curitiba era de mais de 2 mil por hora por volta das 18 horas. Segundo a Ecovia, 105 mil veículos transitaram neste último fim de semana na rodovia. Apesar do grande movimento não houve pontos de retenção na rodovia.