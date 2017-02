Apesar das chuvas, praias do Paraná estão limpas

Placas indicativas (foto: Arnaldo Alves/Arquivo ANPr)

O monitoramento mostra que 43 pontos se apresentam como próprios para banho nas praias paranaenses. São apenas seis dos 59 locais monitorados semanalmente que apresentam concentração de bactérias Escherichia coli acima dos padrões estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

Esses locais estão em Guaratuba, 100 metros à esquerda do Morro do Cristo; dois pontos em Morretes, no Rio Nhundiaquara (em Porto de Cima e no Largo Lamenha Lins); no Rio Marumbi, também em Morretes; na Ponta da Pita, em Antonina e na Praia do Farol, na Ilha do Mel.

Além desses pontos, o boletim também traz informações de outros dez que são considerados permanentemente impróprios para banho, independentemente da época do ano. Entre as áreas monitoradas no Litoral e no Interior do Estado, 60 estavam próprias para banho.