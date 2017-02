Monitoramento encontra mais de 3 mil animais encalhados

Tartaruga verde foi resgata e tratada pelo CEM (foto: Paula Nasser)

Mais de de 3 mil animais marinhos já foram encontrados encalhados, vivos ou mortos, no Litoral do Paraná, desde 2015, quando começou a ser feito o Programa de Monitoramento de Praias feito pelo Centro de Estudos do Mar (CEM) da Universidade Federal do Paraná (UFPR). O monitoramento é feito todos os dias nas praias costeiras e uma vez por semana nas ilhas.

"O número de animais encontrados nas praias nos deixa um alerta de que nós temos que dar continuidade a esse monitoramento e avaliar melhor o que acontece com a fauna do Litoral, principalmente porque várias espécies são sentinelas da qualidade do nosso ecossistema, e usarmos essas espécies para nos orientar melhor com relação ao manejo do que está causando essa degradação", conta a bióloga Camila Domit, do CEM.

O CEM monitora os animais marinhos e a qualidade ambiental do Litoral do Paraná através do Projeto de Monitoramento de Praias. A instituição faz parte da Rede de Encalhe e Informação de Mamíferos Aquáticos do Sul do Brasil (Remasul) e da Rede Brasileira (Remab), ambas coordenadas pelo Ibama e ICMBio, e segue os mesmos procedimentos dos demais projetos de monitoramento de fauna marinha executados internacionalmente e na orla brasileira.

A atuação conjunta para o resgate de animais marinhos nas praias do Paraná foi o tema de um encontro realizado na semana passada, em Matinhos. Com os objetivos de alinhar e orientar este trabalho, o evento reuniu funcionários do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental e de municípios do Litoral do Estado.

Tartaruga foi tratada e solta

No final de janeiro deste ano, turistas que estavam em Pontal do Paraná, balenário de Pontal do Sul, acompanharam a soltura de uma tartaruga verde da espécie Chelonia mydas que foi resgatada pelos bombeiros em 16 de janeiro, na Praia Brava de Matinhos. O animal tinha um anzol preso na boca e foi medicado pelos pesquisadores no Centro de Estabilização de Fauna Marinha, no Centro de Estudos do Mar (CEM) da UFPR.

A atividade em Pontal também serviu como uma aula em campo de educação ambiental, já que os turistas receberam explicações sobre o tema e a resposnabilidade com a vida animal. O CEM realiza o monitoramento das praias, o atendimento veterinário aos animais vivos debilitados e coleta dos mortos.