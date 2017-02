Grêmio reclama de pênalti e diz que lance foi fundamental em derrota

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio começou a perder para o Caxias ao levar um gol de pênalti. E a marcação foi polêmica. Em um cruzamento que seria recolocado na área, Kannemann acertou a coxa na bola, ela subiu e bateu em seu braço, que estava aberto. Ao fim da partida, com 2 a 1 contra, sobraram reclamações. "A regra do futebol fala em pênalti quando o jogador acerta deliberadamente (fala separando as sílabas) na bola. Fala em mão em direção à bola, não em bola em direção à mão", reclamou o vice de futebol Odorico Roman. "A arbitragem foi fundamental no resultado", completou. No momento do lance, aos 12 do segundo tempo, Kannemann reclamou muito justificando que a bola subiu pois acertou sua perna. E o mesmo explicou depois da partida. "A bola bateu no meu joelho, e em seguida na minha mão. Não posso fazer nada. Não tive a intenção. Vamos procurar corrigir o que erramos, temos que trabalhar e seguir em frente", disse o argentino. "Quem converte o primeiro gol tem vantagem. Mas essas coisas acontecem. Não quero desmerecer o trabalho do outro time", finalizou. O Grêmio ainda levou o segundo gol, em cobrança de escanteio concluída de cabeça por Gilmar. Bolaños, no último minuto, descontou. Com três pontos, o Tricolor ocupa a quarta colocação no Estadual. O próximo compromisso será diante do Passo Fundo.