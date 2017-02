BBB17 tem briga com suposta agressão

A primeira briga do Big Brother Brasil 17 aconteceu na manhã de ontem, entre Marcos e Manoel. Castigado com o "monstro", Marcos deveria fazer maldades toda vez que o sinal é acionado pelo programa. Em uma das "pegadinhas", o brother esguichou espuma de barbear em alguns participantes. Manoel resolveu revidar, enquanto Marcos discutia com Mayara, que não tinha gostado da brincadeira. Manoel chegou correndo e esguichou espuma em Marcos, que virou de repente e bateu no colega de casa com o braço. Manoel disse na hora que havia sido uma agressão e os dois continuaram discutindo e trocando xingamentos. No Big Brother, agressão é punida com a exclusão do agressor. A situação de Marcos ainda será avaliada pela produção.

Selena Gomez posta trecho de nova música no Instagram

Selena Gomez estaria envolvida em um novo projeto há algumas semanas. No sábado, 4, ela postou um trecho de uma música inédita em seu Instagram Stories. No vídeo, ela aparece com um X nos lábios, provavelmente indicando que aquilo é um segredo. Fãs estão comentando que essa pode ser a canção It Ain't Me, título registrado na última semana, com o produtor Kygo como coautor. Selena também está "causando" depois de publicar uma foto com Justin Stirling, amigo próximo de Justin Bieber.

Filme de "diretor maldito" lidera bilheterias

O filme Fragmentado, de M. Night Shyamalan, está no topo das bilheterias dos EUA pela terceira semana seguida. O longa arrecadou US$ 14,6 milhões no último fim de semana — já soma quase US$ 100 milhões ao todo — e bateu O Chamado 3, que estreava nos cinemas. O diretor M. Night Shyamalan é o mesmo de O Sexto Sentido, Corpo Fechado e Sinais, mas perdeu prestígio e chegou a ser considerado um "diretor maldito" depois de lançar Avatar: O Último Mestre do Ar. Fragmentado estreia em 23 de março no Brasil. Os outros quatro filmes que fecham o top 5 de bilheterias do fim de semana são O Chamado 3 (R$ 13 milhões), Quatro Vidas de Um Cachorro (US$ 10,82 milhões), Estrelas Além do Tempo (US$ 10,1 milhões) e La La Land - Cantando Estações (US$ 7,45 milhões).

Kristen Stewart ironiza Trump e revela que é gay

A atriz Kristen Stewart ironizou o presidente Donald Trump e assumiu a sua orientação sexual durante o programa Saturday Night Live deste sábado (4). "Estou um pouco nervosa por estar apresentando o programa, porque eu sei que o presidente deve estar assistindo e ele não gosta muito de mim", disse. O motivo? Mensagens no Twitter publicadas pelo presidente quatro anos atrás e "ressuscitadas" pela atriz. Na época, Stewart e seu ex-namorado, Robert Pattinson, viveram uma espécie de crise após uma traição, e Trump fez questão de se manifestar sobre o caso. "Ela o traiu como uma cadela e vai fazê-lo de novo. Ele pode fazer muito melhor!", escreveu Trump, no Twitter, na época. Segundo a protagonista da saga Crepúsculo, o agora presidente dos Estados Unidos se manifestou 11 vezes no Twitter sobre o casal. Para Stewart, a obsessão pelos dois teria uma justificativa: "Eu não acho que ele me odiava. Eu acho que ele estava apaixonado pelo meu namorado", ironizou. Em seguida, assumiu a sua orientação sexual: "Donald, se você não gostava de mim antes, provavelmente não vai agora porque eu sou tão gay, cara", revelou.

Luana Piovani afirma que Lula fez 'draminha' após morte de Marisa

A atriz Luana Piovani ironizou a reação do ex-presidente Lula à morte de sua esposa, Marisa Letícia, ocorrida na sexta-feira. "E o Lula no jornal, hoje, dizendo que Marisa foi triste? Gente, morrer é um drama, é uma fatalidade, uma tragédia na vida das pessoas que amam quem se vai. Mas por favor. Muito indigno, ele, numa hora triste como essa, fazer draminha, se vitimizar por conta dessa coisa triste que aconteceu com a dona Marisa. Ah, mas é muita falta de dignidade, gente”, disse Luana, ontem, em um post no Instagram Stories. O ex-presidente afirmou, durante o velório de sua companheira, no sábado, que Marisa “morreu triste” pela “canalhice” e “maldade” que fizeram com ela.

Níver do dia

Cláudia Ohana

atriz brasileira

54 anos